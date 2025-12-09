09 Декабря 2025
Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

На рынке труда Владимирской области ситуация стабильная

Министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев рассказал на пресс-конференции о текущей ситуации на рынке труда региона.

Министр сообщил, что с начала 2025 года уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,3%, что соответствует среднему по стране показателю. В общероссийском рейтинге Владимирская область занимает 27 место по уровню безработицы.

Самое низкое значение показателя уровня безработицы  - 0,1% - зафиксированы в Коврове, Ковровском и Петушинском округах, а также в Суздальском районе. В Гусь-Хрустальном округе уровень безработицы выше – 0,9%.

На 1 декабря 2025 года в Кадровом центре «Работа России» Владимирской области зарегистрированы 2,3 тысячи соискателей. Среди них 42% – граждане в возрасте от 35 до 49 лет, ещё 41% – люди от 50 лет и старше. 60 процентов безработных составляют женщины, 40% – мужчины.

Как сообщил Андрей Григорьев, на платформе «Работа России» работодатели региона разместили почти 18 тысяч вакансий. Соотношение спроса и предложения показывает дисбаланс на рынке труда, так как на каждого соискателя приходится более 7 свободных рабочих мест.

(2025)|Фото: avo.ru

Министр отметил, что происходит изменение спроса на кадры. Более 43% вакансий приходится на обрабатывающие производства. Спрос на специалистов в сферах госуправления, социальной защиты и обеспечения безопасности (+ 13%). В торговле отмечается небольшое снижение – на 2%.

В регионе отмечается дефицит в сегменте рабочих профессий: швеи, операторы станков, слесари, водители, электромонтёры и комплектовщики. Также высокая потребность  сохраняется в инженерах, медработниках и педагогах.

рынок труда, служба занятости, кадровый центр, трудоустройство, кадры(2023)|Фото: avo.ru

«В 2025 году в рамках нацпроекта «Кадры» для обеспечения предприятий работниками мы проводили опрос перспективной кадровой потребности, привлекали на рынок труда молодёжь, участников СВО, инвалидов, безработных, а также реализовывали меры поддержки. Особое внимание уделяли профориентации школьников, студентов, стажировке молодых специалистов и повышению статуса рабочих профессий. Всего в текущем году с помощью областного Кадрового центра «Работа России» трудоустроено более 9 тысяч человек», – отметил Андрей Григорьев.

Национальный проект «Кадры» реализуется с 2025 года по инициативе Президента. 

Теги: рынок труда владимирской области, пресс-конференция, нацпроект кадры, безработица


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

