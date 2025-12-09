Приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной обжаловала прокуратура

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор фигурантам по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом свидетельствуют данные Балашихинского городского суда Московской области, пишет РИА Новости.

Апелляционное представление зарегистрировано 8 декабря.

28 ноября обвиняемым в афере с квартирой певицы Ларисы Долиной вынесли приговор - им назначили от 4 до 7 лет лишения свободы и крупные штрафы. Фигуранты признаны виновными в соучастии в мошеннической схеме с продажей и хищением денег певицы.

Напомним, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение Долину и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате певицу склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. Потерпевшая выполнила указания мошенников, после чего передала курьеру часть наличных денежных средств, а часть перевела на подконтрольные им счета. Впоследствии трое фигурантов обналичили похищенное.