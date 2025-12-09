Песков: Путин не собирается восстанавливать СССР

Президент РФ Владимир Путин не собирается восстановить СССР, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил", - цитирует Пескова РИА Новости. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее Мерц обосновал рост расходов на милитаризацию стран НАТО страхом перед восстановлением СССР. "Путин хочет вернуть старый Советский Союз, и это касается не только Украины, и мы должны защищаться от этого", - заявил канцлер.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал свой свитер с надписью "СССР", в котором он прилетел на Аляску на саммит Путина и Трампа. он заявил, что этот свитер не означает желания восстановить СССР. "Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но, кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение", - заключил российский дипломат.