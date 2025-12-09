Дети массово пишут Путину про блокировку игры Roblox – Кремль

Российские дети массово жалуются президенту на блокировку Роскомнадзором популярной игры Roblox, это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Обращения поступают в рамках сбора вопросов на "Прямую линию с Владимиром Путиным", которая состоится 19 декабря.

"Я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть, дети об этом пишут, об этой игре", - сообщил Песков журналистам.

Накануне о большом количестве детских жалоб сообщила и общественная активистка Екатерина Мизулина. По ее словам, каждый второй ребенок пишет о желании уехать из страны, где заблокировали его любимую игру.