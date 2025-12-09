Мошенники украли у жителей Тюменской области 46 миллионов рублей

За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 68 жителей Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 46 миллионов рублей. Наибольшая сумма украденных денег составила 9,9 млн руб.

Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон пенсионерки и представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели потерпевшую в заблуждение, под предлогом декларирования денежных средств и перевода их на "безопасный счет" убедили ее передать курьеру 9,9 млн руб.

Прокуратура Центрального округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.