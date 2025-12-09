В Тюмени подвели итоги работы Общественной молодежной палаты в 2025 году

Сегодня в Тюменской городской думе прошло VI заседание Общественной молодежной палаты. В нем приняли участие члены палаты, председатель Светлана Иванова, депутаты Андрей Голоус, Олег Ямпольский и Сергей Пыхалов, а также делегация Молодежного парламента города Перми во главе с председателем Дарьей Беляковой-Тихоновой, сообщили Накануне.RU в городской думе.

В повестку заседания вошли шесть вопросов, в числе которых были изменения в Регламент палаты, итоги работы в 2025 году, план на 2026‑й год, а также другие вопросы.

Отчет о работе представила руководитель рабочей группы по общественным связям и массовым коммуникациям Анна Попова. Она рассказала о реализованных членами палаты проектах. Среди них "Модель историко-политических конференций" и "Знамя Победы" о Великой Отечественной войне, "Тюменский Герой" — об участниках СВО, "От правовой безграмотности (нигилизма) — к правовой культуре", направленный на формирование правового сознания молодежи. Всего члены молодежной палаты реализовали более 10 общественно значимых проектов с охватом свыше 1,5 тысячи человек. Кроме того, представители ОМП участвовали в добровольческой деятельности: в четырех акциях по отправке гуманитарных грузов на Донбасс, в Курскую область, а также оказали адресную помощь пяти семьям участников СВО.

Общественная молодежная палата Тюмени выстраивает взаимодействие с организациями и регионами. Подписаны уже три соглашения о сотрудничестве: с тюменским филиалом Фонда "Защитники Отечества", с городским советом ветеранов и с Молодежной палатой при Екатеринбургской городской думе.

В апреле руководство палаты провело телемост с Молодежным парламентом Перми для обмена лучшими практиками работы в сфере молодежной политики и парламентаризма и пригласило коллег в Тюмень.

"Сегодня пять представителей нашего парламента приняли участие в интерактивной игре "Избирательный штаб" и заседании палаты для изучения опыта работы тюменских коллег. Мы впервые в Тюмени и надеемся на дальнейший продуктивный обмен лучшими практиками", — сказала Дарья Белякова-Тихонова.

О планах работы на 2026-й год доложил Сергей Кудрявцев, руководитель рабочей группы по социальным вопросам и развитию гражданской активности. Члены палаты утвердили своим решением проведение патриотических акций, молодежных дискуссий, субботников, правовых дебатов и других мероприятий в следующем году.

"Мы с депутатами видим, как растет и крепнет первый созыв нашего молодежного крыла. Члены палаты активно участвуют в жизни города, реализуют общественно значимые проекты и присоединяются к гуманитарным миссиям. 11 из них уже стали помощниками депутатов на общественных началах, остальные присоединяются к этой интересной работе", — отметила Светлана Иванова.

Председатель Тюменской городской думы вручила благодарственные письма активистам палаты: Сергею Кудрявцеву — за участие в гуманитарной миссии на территории ЛНР и помощь участникам СВО; Руслану Рябеву — за успешную реализацию проекта"ПолитЗавод" и участие в гуманитарной миссии на территории ЛНР; Арсению Федько — за проект "Тюменский Герой", который хранит память о подвигах; Анастасии Гудковой — за создание инклюзивного танцевального театра "Импровизация".

Также состоялась торжественная церемония, на которой председатель ОМП Семен Казанцев и его заместитель Алексей Поляков вручили удостоверения членам палаты.

В конце заседания депутаты городской думы выступили с напутственными словами. Олег Ямпольский пожелал молодежи удачи, назвав молодых людей опорой, надеждой и будущим. Сергей Пыхалов добавил, что видит становление юных политиков и ценит общение с молодежной палатой для понимания интересов нового поколения и получения свежих идей. Заместитель председателя думы Андрей Голоус подчеркнул важность взаимодействия депутатов и членов молодежной палаты.

"Школа, которую вы проходите сейчас, работая с депутатами и своими коллегами из других городов и регионов, — это бесценный опыт. Желаю вам продолжать выстраивать тесное сотрудничество и взаимодействие и обмениваться опытом", — сказал Андрей Голоус.

Добавим, что представители палаты принимают активное участие в организации и проведении экскурсий по Тюменской городской думе "ТвояГородскаяДумаZOV" для учащейся молодежи. В 2025 году прошло 12 экскурсионных программ с охватом более 600 человек.