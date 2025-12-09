На космодроме Восточный сдан в эксплуатацию стартовый стол для "Ангары"

На космодроме Восточный введен в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства "Ангара".

Площадь стартового стола превышает 45 тыс. кв. метров, он один из самых современных и автоматизированных в мире, подчеркнули в "Роскосмосе". Кроме собственно стартового стала в рамках строительства стартового комплекса "Ангара" сданы в эксплуатацию еще 37 объектов, в том числе командный пункт, хранилища топлива, укрытия для обслуживающего персонала, эвакуационные тоннели, прожекторные мачты, заправочная эстакада и др.

"Всего на данный момент в рамках строительства стартового комплекса "Ангара" введено в эксплуатацию уже 70% сооружений. Оставшиеся вспомогательные сооружения планируется сдать до конца марта 2026 года", - сообщил глава дирекции космодрома "Восточный" Николай Новиков.

Между тем, в СМИ обсуждаются перспективы ремонта стартовой платформы на Байконуре. Во время недавнего старта "Союза" платформа была серьезно повреждена. Эксперты считают, что ремонт займет месяцы и даже годы. При этом пилотируемые запуски с Восточного пока не возможны, что ставит программу полетов на МКС под вопрос.