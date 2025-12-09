"Почта России" выпустила марку с томичом, Героем России Максимом Песковым

"В честь Дня героев Отечества «Почта России» выпустила марку с Героем России, томичом Максимом Песковым. Вместе с родителями Героя, Еленой Александровной и Владимиром Вячеславовичем, принял участие в церемонии гашения марки, которая прошла в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Владимир Мазур.

Отметим, художественная почтовая миниатюра продолжила серию марок «Герои Российской Федерации». На почтовой марке имеется портрет Максима Пескового и медаль «Золотая Звезда».

Торжественная церемония гашения марки прошла 9 декабря в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».

Марка выпущена тиражом 37,5 тысяч экземпляров номиналом 55 рублей. "Почта России" специально к церемонии гашения выпустила специальный конверт и художественный почтовый штемпель, действующий всего один день.

Почтовую марку, посвященную Максиму Песковому, уже можно приобрести на Главпочтамте города Томска на проспекте Ленина, 93.

Напомним, Максим Владимирович Песковой — командир разведывательной роты, старший лейтенант. Указом Президента РФ от 5 апреля 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя России (посмертно).

"Низкий поклон родителям Максима за воспитание настоящего мужчины, истинного защитника Отечества. Спасибо «Почте России» за увековечивание подвига наших Героев. Спасибо всем, кто чтит историю нашей страны и бережно хранит память о наших защитниках", - высказал слова благодарности губернатор Томской области Владимир Мазур.