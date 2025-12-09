09 Декабря 2025
Здравоохранение Томская область
Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

В 2025 году жители Томской области почти 1,8 млн раз воспользовались дистанционной записью на прием к врачу

С начала 2025 года жители Томской области почти 1,8 млн раз воспользовались услугой дистанционной записи к доктору.

Причем, более 495 тысяч раз граждане оформляли свой визит к врачу через "Госуслуги", а 1,3 млн раз томичи предпочли записаться к специалисту через колл-центры медицинских организаций региона. По профилям специалистов обращения жителей региона распределяются следующим образом. Через «Госуслуги» жители Томской области чаще всего записывались на прием к педиатру - 141 740 раз, к своему участковому терапевту - 126 328, акушеру-гинекологу 56 878, хирургу 16 690, стоматологу 16 894 и офтальмологу 16 223.

«Один из эффективных инструментов в части информатизации здравоохранения – дистанционная запись в медицинские учреждения. Электронная запись активно используется жителями Томской области. Это позволяет упростить сам процесс записи, избежать лишних очередей в регистратуре и улучшить качество оказания медпомощи, что способствует достижению целей президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Стоит напомнить, что специалисты департамента здравоохранения Томской области активно осуществляют работу в рамках регионального проекта создания цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. На данный момент в медучреждениях региона уже оборудовано более 6 тысяч автоматизированных рабочих мест.

Минздрав России разработал методические рекомендации по организации записи на прием ко врачу, в которых определены 14 специальностей, на приём к которым можно записаться самостоятельно, в том числе через «Госуслуги». В этом перечне: терапевт участковый, врач общей практики, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, психиатр-нарколог, фтизиатр, стоматолог, стоматолог-терапевт, педиатр участковый, детский хирург, стоматолог детский, психиатр детский (подростковый).

В Томской области для удобства консультирования жителей по вопросам использования сервисов личного кабинета «Здоровье» на портале ЕПГУ функционирует горячая линия департамента здравоохранения региона.

Операторы регионального Центра медицинской и фармацевтической информации круглосуточно оказывают помощь в консультациях жителям, рассказывают о возможностях записи на прием к врачу, вызова врача на дом взрослому или ребенку, а также о прикреплении к медицинской организации через Интернет по телефонам: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50, 122 (3).

Теги: запись на прием, госуслуги, департамент здравоохранения томской области, роберт фидаров, колл-центр


