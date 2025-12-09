СМИ: Новая версия плана США по Украине включает более жесткие условия

Новая версия мирного плана, обсуждавшаяся в ходе телефонного звонка Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, предусматривает более жесткие условия по территориальным уступкам. Об этом пишет Axios.

В частности, речь шла о территории и контроле над атомной электростанцией в Запорожье, заявил изданию неназванный украинский чиновник.

Накануне Зеленский заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу. До этого Трамп заявлял, что условия заключения мирного договора значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Зеленским в феврале.