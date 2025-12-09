Греф предложил заставить маркетплейсы платить налоги наравне с офлайн-магазинами

Председатель правления Сбербанка Герман Греф предложил заставить маркетплейсы платить такие же налоги, какие платят офлайн-магазины. По его мнению, это создаст равные условия конкуренции, передают "Ведомости".

Греф фактически возглавил этой осенью поход "классических" банков на дочерние банки маркетплейсов. Сберу удалось привлечь на свою сторону и Центральный банк, председатель которого не исключила возможность запрета на скидки, которые маркетплейсы предоставляют клиентам их банков.

Также Греф заявлял, что маркетплейсы в 2024 году из-за скидок, якобы, недоплатили налоги на 1,5 трлн руб. Представители онлайн-платформ назвали эти цифры выдуманными и вообще отрицают, что уходят от налогов.