Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди свердловчан за неделю выросла на 25%
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Свердловской области всего за неделю возросла на 25,3%, что на 13,8% выше уровня средних многолетних показателей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. 67% из заболевших - это дети.
Всего за минувшую неделю на Среднем Урале зарегистрировано 48 тыс. новых случаев заболевания, 23,3 тыс. из которых приходится на Екатеринбург. В лабораториях были подтверждены вирусы гриппа, covid-19, риновирусы, аденовирусы и другие.
"В целом ситуация по заболеваемости расценивается как стандартная и характерная для циркуляции данных видов возбудителей", - отмечают в Роспотребнадзоре.
Завершается иммунизация населения против гриппа. Перед эпидемиологическим сезоном свердловчанам поставили свыше 2,2 тыс. прививок от гриппа, что составляет 53,5% охвата от всего населения.
Для снижения рисков заражения острыми респираторными инфекциями уральцам рекомендуют придерживаться мер неспецифической профилактики:
- регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством;
- избегайте прикосновений к своему лицу;
- не забывайте о социальной дистанции и защите органов дыхания в местах скопления людей;
- соблюдайте меры предосторожности при уходе за больным членом семьи;
- ведите здоровый образ жизни;
- оставаться дома при появлении любых признаков болезни и обращаться за медицинской помощью.