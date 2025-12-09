Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди свердловчан за неделю выросла на 25%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Свердловской области всего за неделю возросла на 25,3%, что на 13,8% выше уровня средних многолетних показателей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. 67% из заболевших - это дети.

Всего за минувшую неделю на Среднем Урале зарегистрировано 48 тыс. новых случаев заболевания, 23,3 тыс. из которых приходится на Екатеринбург. В лабораториях были подтверждены вирусы гриппа, covid-19, риновирусы, аденовирусы и другие.

"В целом ситуация по заболеваемости расценивается как стандартная и характерная для циркуляции данных видов возбудителей", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Завершается иммунизация населения против гриппа. Перед эпидемиологическим сезоном свердловчанам поставили свыше 2,2 тыс. прививок от гриппа, что составляет 53,5% охвата от всего населения.

Для снижения рисков заражения острыми респираторными инфекциями уральцам рекомендуют придерживаться мер неспецифической профилактики: