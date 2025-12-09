Губернатор Югры взял в работу более двух тысяч обращений жителей

Губернатор Югры Руслан Кухарук подвел итоги традиционной прямой линии с жителями региона. В этом году, как и в прошлом, на нее поступило свыше двух тысяч вопросов, что подтверждает высокий интерес югорчан к открытому диалогу с главой региона. В общей сложности через соцсети, чат-бот, а также по телефону Руслану Кухаруку было задано 2055 вопросов. Эфир длился 2,2 часа и те обращения, что не прозвучали в прямом эфире, без ответа все равно не останутся. Специалисты профильных окружных департаментов и местных органов власти приняли их в работу и обязательно ответят на каждый вопрос. Что же интересовало жителей Югры в 2025 году – в материале Накануне.RU.

Когда ученики сядут за парты?

Один из важнейших блоков вопросов касался строительства новых школ и детских садов. Одна из первых тем — строительство школ в регионе. В ближайшие три года в округе предусмотрено строительство и проектирование 21 школы. К 1 сентября 2026 года планируется открыть школу на 900 мест в Когалыме, учреждение в Приобье на 300 мест, школу в Нягани, работы там идут с опережением, а также коррекционную школу в Нефтеюганске, которая важна для детей, нуждающихся в особой поддержке.

До конца года введут в эксплуатацию детский сад в микрорайоне СУ-967 в Ханты-Мансийске. Принять детей он сможет уже в феврале. Продолжается строительство школы в этом же районе. На объекте работает новый подрядчик. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2027 год.

В Сургуте началось проектирование школ в 24-м и 30А микрорайонах, еще одну школу планируют завершить в Березово. Также остро стоит вопрос о строительстве школ в 35 и 5А микрорайонах Сургута. Школу в 35 микрорайоне будет проектировать компания "Брусника". Ожидается, что в первом полугодии следующего года будет заключение по технической части и сметной стоимости, что позволит предусмотреть этот объект при следующем трехлетнем планировании бюджета. В микрорайоне 5А вырыт котлован, начато строительство фундамента.

"Мы в этом году расторгли концессионное соглашение, приняли решение по необходимости актуализировать проектную документацию, в следующем году она будет завершена. Мы будем предусматривать средства в очередном трехлетнем периоде бюджетного планирования для завершения этой школы", - сообщил глава региона.





Вернуться домой к Новому году

Во время прямого эфира губернатора попросили организовать дополнительные вертолетные рейсы из Березово в Сергино и Саранпауль в преддверии и после новогодних праздников для студентов, чтобы они могли вернуться домой на новогодние праздники. По словам местных жителей, в настоящий момент все билеты на предновогодние рейсы в указанные населенные пункты уже разобраны, будет ли действовать зимник к тому времени – неизвестно.

"Сделаем так, чтобы наши студенты попали за новогодний стол к родным и близким", — заявил Кухарук и добавил, что вопрос уже поднимался главой района Русланом Александровым. Он отдал поручение департаменту дорожного хозяйства региона проработать этот вопрос.

В целом, вопросу развития транспортной инфраструктуры рассматривался во время эфира довольно подробно. Руслан Кухарук рассказал, что работа ведется по каждому направлению. В частности, он сообщил о начале ремонта трассы Лангепас — Покачи. В 2026 году обновят около 10 км. Далее определят следующие участки для их обновления.

Что касается объекта Подъезд к СНТ "Черемушки" в Сургуте, в городе существенно обновили дорожно-сетевые участки, включая улицы Усольцева и Шидловского. С 2026 по 2028 год запланировано строительство подъездов к СНТ — это важно для жителей, которые живут там круглый год. Также губернатор рассказал о ремонте трассы Радужный — Нижневартовск. Часть дороги со стороны Нижневартовска уже отремонтирована, выезд расширен до четырех полос. В следующем году работы продолжатся.

Общественный и социальный транспорт

Помимо строительства дорог, обсуждалась и работа общественного транспорта. Жители ряда муниципалитетов пожаловались на работу автобусов – по словам жительницы Ханты-Мансийска автобусы сходят с линии, нарушают маршрут или пропадают из расписания.

Губернатор поручил профильным департаментам пересмотреть расписание, а также он отметил, что в текущем году в Ханты-Мансийск поступило 30 новых автобусов.

"В этом году за счет окружных средств в Ханты-Мансийск направили 30 новых автобусов, которые уже вышли на маршруты", - сообщил глава региона.

Также Руслан Кухарук ответил на вопрос о мерах поддержки для маломобильных жителей Югры. Жительница Сургута сообщила о том, что в городе есть потребность в увеличении автопарка социального такси. Окружному департаменту социального развития было поручено оценить необходимость увеличения числа перевозчиков или расширения автопарка.

Кроме того, со следующего года планируется в пилотном режиме запустить специальное приложение для вызова социального такси. Если платформа цифрового заказа покажет себя эффективно, практика будет распространена на другие муниципалитеты региона.

Не обошли стороной и острые социальные вопросы. Так Руслан Кухарук во время прямой линии заявил, что региональные власти "взяли курс на ужесточение требований" к мигрантам. Так в следующем году будет увеличен перечень запрещенных для иностранных специалистов профессий. С 1 января 2026 года мигрантам в Югре запрещено заниматься рыболовством, добывать дикоросы, шишки, работать курьерами. Кроме того, глава региона ответил на вопрос о сбоях мобильного интернета, заверив, что власти Югры уже ведут переговоры с федеральными коллегами, чтобы наладить связь для работы на важных ресурсах. К ним относятся, к примеру, сервисы Госуслуг, а также платформы образования.

Завершилась прямая линия советом Руслана Кухарука для пятилетнего Ильи - как стать губернатором. Глава региона рассказал о своем жизненном пути и посоветовал юному югорчанину прилежно учиться, а также уделять внимание саморазвитию.

"Ничего нет невозможного в этой жизни, нужно двигаться вперед", — сказал Руслан Кухарук.