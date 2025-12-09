"Атом" объединит жилые дома Екатеринбурга единой диспетчерской службой

Более 200 жилых домов Екатеринбурга объединят единой диспетчерской службой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

Холдинг оптимизирует систему эксплуатации жилого фонда, развивая Центральную диспетчерскую службу. В отличие от традиционной аварийной службы, которая просто принимает заявки, диспетчерская служба будет дистанционно считывать и обрабатывать сигналы со всего инженерно-технического оборудования в более чем 200 домах Екатеринбурга, которые находятся в обслуживании у четырех управляющих компаний холдинга. В настоящее время "Атом" уже централизовал сбор данных телеметрии и выполнил мониторинг тепловых пунктов.

"Централизованный сбор данных позволяет нашим управляющим компаниям в режиме онлайн видеть все параметры теплоносителей, а также приборов учета во всех домах, за счет этого формировать новую цифровую экосистему и автоматизировать процесс обслуживания. Внедрение ТИМ-моделирования в немалой степени способствует этому процессу. Теперь застройщик после ввода дома передает его ТИМ-модель управляющей компании, к ней привязываются паспорта на эксплуатацию инженерно-технического оборудования – на основе этих данных формируются графики плановых работ по его обслуживанию", - пояснила директор департамента постпродажного обслуживания холдинга "Атомстройкомплекс" Наталья Бочкарева.

Она отмечает, что с увеличением сложного инженерно-технического оборудования в жилых домах становится сложнее и алгоритм их эксплуатации, который требует от технических специалистов высокой квалификации и релевантного опыта.

"На этапе проектирования дома мы привлекаем свои управляющие компании, которые впоследствии будут осуществлять приемку готового объекта, к утверждению решений по инженерному оснащению, архитектуре, к выбору материалов, чтобы они могли гарантировать будущую эксплуатацию на должном уровне. Когда застройщик и управляющая компания работают в едином контуре и действуют согласованно, удается обеспечивать работоспособность всех систем на долгий срок, а значит, гарантировать высокую ликвидность вводимого жилья", - подчеркивает Наталья Бочкарева.