Япония не собирается передавать замороженные российские активы Украине

Власти Японии отклонили предложение Евросоюза о совместном изъятии российских замороженных активов для помощи Украине, пишет Politico.

По данным издания, Токио "дал понять", что не сможет выделить замороженные на территории Японии российские деньги (около $30 млрд) для выдачи кредита Украине.

Впрочем, внутри самой Европы также нет единства по поводу "репарационного кредита". Часть стран торопит Еврокомиссию с принятием решения о выделении российских денег Украине, но, например, Бельгия выступает против, поскольку большая часть активов хранится именно на ее территории.