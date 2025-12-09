В думе Екатеринбурга считают, что мэр должен избираться на прямых выборах

В Екатеринбургской городской думе заявили, что мэр должен избираться на прямых выборах и отвечать перед жителями. С таким предложением выступил депутат Константин Киселев.

Выступление прозвучало на сегодняшнем заседании гордумы, где депутаты рассматривали вопрос о внесении изменений в устав Екатеринбурга. Ранее Законодательное собрание Свердловской области приняло закон о том, что губернатор будет лично вносить в муниципальные думы кандидатов на пост главы того или иного свердловского города. Сегодня екатеринбургские депутаты вносили соответствующие правки в устав.

Как отметил Киселев, предлагаемые изменения "местное самоуправление просто-напросто убивают".

"Единственный аргумент, который я услышал в пользу тех изменений, которые предлагаются, звучит для меня, как минимум, странно. Он звучит так: у нас в регионе губернатор отвечает за все, и в этом смысле мэр должен быть абсолютно подчинен и ответственен перед губернатором. Коллеги, ну давайте задумаемся: а не кажется ли вам, что мэр любого муниципалитета ответственен, прежде всего, перед жителями этого муниципалитета, перед той территорией, в которой его выбрали, и, соответственно, назначили?", - задался вопросом Константин Киселев.

Депутат заявил, что самым оптимальным способом легитимации муниципальной власти являются прямые выборы главы муниципалитета.

"Прямые выборы это оптимально. Я очень рад, что к этой позиции присоединились еще и коммунисты, которые не стали выдвигать свою кандидатуру (на пост мэра Екатеринбурга, - прим. ред.), ровно так же, как та партия, от которой избирался я. Поэтому, естественно, я буду голосовать против", - добавил Киселев.

Он пояснил, что таким голосованием выражает свою позицию по поводу того, что предлагает федеральная и областная власть.

"Мы можем сказать жителям: да, мы за прямые выборы. Мы за то, чтобы мэр отвечал не перед губернатором, не перед Организацией Объединенных Наций и Лигой сексуальных реформ. Кто там, я не знаю, еще будет вышестоящий. А мэр должен отвечать, прежде всего, перед жителями", - заключил Константин Киселев.

Депутат Владимир Крицкий в ответ призвал его "не сотрясать воздух", а предложить свои поправки. С ним согласился депутат Александр Колесников.

"Давайте мы сейчас приговор выносить никому не будем. Я недаром попросил поработать администрацию и думу и разъяснить, к чему мы все-таки приходим. Либо это выстраивание вертикали власти, как было при Леониде Ильиче Брежневе, либо что-то еще. В любом случае, нужны четкие правила работы, четкие правила взаимодействия города и области. Мы будем работать по правилам, а сейчас давайте голосовать", - призвал Колесников.

В итоге 28 депутатов проголосовали "за", два выступили "против". Решение о внесении изменений в устав было принято.