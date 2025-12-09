Путин разрешил СП "Роснефти" и Shell совершать сделки с акциями КТК

Президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил совместному предприятию "Роснефти" и британской компании Shell совершать сделки с акциями "Каспийского трубопроводного консорциума-Р" (КТК). Речь идет о Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited, которой в КТК принадлежит 7,5%, передает Forbes.

В КТК входят несколько нефтегазовых компаний из России, США. Казахстана и Европы. По трубопроводу КТК нефть с месторождений Западного Казахстана поступает в нефтеналивной терминал в Новороссийске.

В числе акционеров КТК также есть "Лукойл" (12,5%). "Лукойл" и "Роснефть" осенью 2025 года попали под американские санкции. Американские рестрикции коснутся всех, кто будет вести дела с этими российскими компаниями. В связи с этим "Лукойл" пытается в экстренном режиме продать свои обширные иностранные активы. У "Роснефти" таких активов меньше, но, как видно, они тоже есть.