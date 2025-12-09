Екатеринбуржцы создали петицию против застройки бывшего Ботанического сада

Жители Екатеринбурга проиграли спор с городскими властями относительно изменения территориальных зон на месте бывшего Ботанического сада. Такие изменения дают возможность девелоперам еще плотнее застроить квартал, что уже вызывает у местных жителей множество неудобств. На последних общественных обсуждениях горожане отметили все риски, сопровождаемые потенциальную застройку, однако в мэрии посчитали, что опасения не относятся напрямую к рассматриваемому вопросу зонирования и не подлежат учету.

На общественных обсуждениях решался вопрос об изменении градостроительного зонирования, а именно разделения зоны Ц2 (общественно-деловая зона местного значения) на несколько отдельных зон: Ж5 (зона многоэтажной жилой застройки), Ц-3 (зона транспортной инфраструктуры), Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения), ЦС-5 (зона объектов религиозного назначения), ЦС-6 (зона объектов общего образования), ТОП-2 (улично-дорожная сеть).

Это значит, что возле семи высоток на улице 8 Марта ЖК "Ботанический сад", ЖК "Ботаника Грин хаус", ЖК "Ботаника лайф" и ЖК "Грин гарден" от 26 до 31 этажей может вырасти еще одна многоэтажка прямо на месте имеющейся парковки. Застройка грозит еще больше уплотнить квартал, в котором жильцы уже испытывают сложности с передвижением. Показательным примером стал пожар, произошедший 6 ноября, когда местным жителям пришлось лично помогать пожарной машине проехать к месту происшествия из-за припаркованных на территории автомобилей.

Против изменений зонирования выступили 115 горожан, однако большинство из них заявили именно о неодобрении дальнейшей потенциальной застройки, а потому их голоса не подлежат учету.

"Предметом общественных обсуждений по проекту правил в отношении рассматриваемой территории является вопрос изменения градостроительного зонирования. Иные вопросы не относятся к предмету общественных обсуждений по рассматриваемому проекту Правил. Градостроительное зонирование осуществляется в целях приведения в соответствие с решениями Генерального плана и фактического использования территории, принципам градостроительного законодательства и целям Правил землепользования и застройки по обеспечению прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также создание условий для комплексного и устойчивого развития территории Екатеринбурга", - говорится в итоговом решении.

Там также отмечается, что виды разрешенного использования земельных участков установлены в Едином государственном реестре недвижимости.

Опасения горожан небезосновательны. По данным СМИ, участок возле высоток попал в круг интересов застройщика "Ботаника Грин хаус бай Баден фэмили". В связи с этим, горожане создали петицию, в которой требуют: