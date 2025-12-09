В Челябинске открылся Музей Специальной военной операции

В Челябинске в День Героев Отечества начал свою работу Музей Специальной военной операции. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

При создании музея ставилась задача сохранить память о военных и передать молодежи достоверную информацию о событиях, связанных с СВО.

Экспозиция размещена в современном пространстве, где представлены артефакты с передовой, личные вещи военнослужащих, а также реконструированный блиндаж. Экспонаты дополнены интерактивными картами, мультимедийными гидами и тактильными элементами. Экскурсии проводят участники СВО, которые делятся собственными историями.

В музее также рассказывается о работе Челябинской области по восстановлению городов, находящихся в зоне проведения СВО.