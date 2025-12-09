На Южном Урале ликвидировали подпольный алкоцех

В Каслях обнаружен нелегальный цех, где изготавливалась и разливалась алкогольная продукция. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы, в помещении на промплощадках сотрудники полиции изъяли более 8,6 тыс. единиц готового алкоголя без федеральных специальных марок, около 2,5 тыс. литров этилового спирта, свыше 30 тыс. пустых бутылок и профессиональную линию разлива. Для работы цеха использовалась и складская техника, в том числе автопогрузчик.

Предварительно оцененная стоимость изъятой продукции составляет не менее 7 млн рублей.

В настоящий момент полиция продолжает устанавливать всех, кто был причастен к работе подпольного цеха.