Новосибирский педагогический колледж эвакуировали из-за пожара

В Новосибирском педагогическом колледже №1 сегодня утром произошел пожар. Студентов и преподавателей эвакуировали из здания на улице Линейной.

В момент возгорания в колледже находилось 670 учащихся и педагогов, все были эвакуированы, сведений о пострадавших нет, сообщили в областной прокуратуре.

"Пожар, охвативший около 700 кв. м, локализован и потушен. Сейчас пожарные подразделения проводят пролив здания и проверяют конструктивные элементы на наличие скрытых очагов тления", - добавили в надзорном ведомстве.

Территория колледжа оцеплена. О причинах ЧП пока не сообщается.