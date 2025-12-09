"Победа" запустит услугу по провозу увеличенной ручной клади

Авиакомпания "Победа" запускает новую платную услугу — провоз ручной клади увеличенного размера.

Как сообщила пресс-служба лоукостера, с 15 декабря пассажиры смогут заранее купить дополнительное место под сумку или чемодан габаритами до 55×40×25 см. Стоимость услуги составит от 3 тыс. 499 руб.

Оформить её можно при покупке билета или во время онлайн-регистрации. Количество таких мест на рейсе будет ограничено, а один пассажир сможет взять только одну подобную сумку. В компании пояснили, что решение принято на основе данных аналитики, показавшей наличие свободного пространства в салонах.

В июле этого года суд согласился с прокуратурой и обязал "Победу" изменить правила.