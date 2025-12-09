Путин допустил, что повышение НДС с 20% до 22% будет временным

Президент России Владимир Путин, выступая на Совете по национальным проектам, допустил, что повышение НДС с 20% до 22% является временной мерой.

По его словам, решение о росте было принято после консультаций с Минфином и Центробанком, которые его поддержали. При этом глава государства акцентировал внимание на двух ключевых задачах. Во-первых, необходим строгий контроль, чтобы предотвратить уход предпринимателей в теневой сектор.

Во-вторых, он поручил правительству и регионам активизировать борьбу за "обеление" экономики.

Путин призвал ужесточить контроль за оборотом наличных и сократить нелегальную занятость, не замедляя при этом экономическое развитие. Цель — создать прозрачную деловую среду к 2026 году, что, по мнению Путина, откроет новые возможности для добросовестного бизнеса.