Кравцов пообещал перевести все школы на единые государственные сервисы

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил о планах перевода всех школ на единые государственные цифровые сервисы.

Процесс займет два-три года, а необходимая для этого инфраструктура уже готова. Ключевыми причинами перехода министр назвал защиту персональных данных учащихся и экономию средств, сообщает телеграм-канал "Юнашев Live".

В настоящее время некоторые школы по привычке пользуются платными услугами частных компаний, что вызывает недовольство родителей, жалующихся на обязательные подписки в электронных дневниках. В качестве бесплатной альтернативы Минпросвещения продвигает сервис "Госуслуги Моя школа", доступный в 83 регионах. Приложение, которое скачали почти 5 млн человек, позволяет контролировать успеваемость и школьное расписание. Его использование является добровольным и может работать параллельно с региональными системами.

Ранее сообщалось о жалобах на платные функции в приложении "Дневник.Ру" родителей из Иркутской области. В связи с этим глава комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться в ситуации.