Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных

Президент России Владимир Путин поставил задачи по борьбе с теневым сектором и стимулированию роста экономики.

На заседании Совета по стратегическому развитию глава государства призвал ужесточить контроль за оборотом наличных и сократить нелегальную занятость, не замедляя при этом экономическое развитие. Цель — создать прозрачную деловую среду к 2026 году, что, по мнению Путина, откроет новые возможности для добросовестного бизнеса.

Эти меры — часть структурного плана до 2030 года, направленного на создание высокотехнологичных рабочих мест и рост потребления российских товаров. К концу 2026 года должна быть сформирована «платформа» для роста экономики темпами не ниже мировых.

Однако эксперты указывают на риски. Экономист Олег Вьюгин прогнозирует, что к слудующем году экономика может выйти на нулевой рост из-за ужесточения налоговой политики. Среди новых мер — повышение НДС до 22%, введение технологического сбора на электронику и снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом, сообщает Forbes.