Фирма "Мелодия" возобновила производство грампластинок

Старейший российский и советский производитель грампластинок – фирма "Мелодия" – объявила о возобновлении выпуска пластинок на собственном производстве.

Компания перевыпустит четыре культовых советских альбома, которые уже доступны для заказа.

"Возобновить собственное производство мы задумали ещё в 2024 — к 60-летию лейбла — многие слушатели помнят ту радостную новость. Винил возвращает себе все больше слушателей, и внимание подписчиков нашего канала к новым записям, да и привычный вопрос в каждом втором посте "А выйдет ли альбом на виниле?" только больше нас в этом убедил", - говорится в сообщении "Мелодии" в Telegram.

"Производство мы запускали с главным инженером "Апрелевки" — легендарного советского завода "Мелодии" — Бадри Девишевым. Выбрали знаковые записи советского винила. Все матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент", - добавили в компании.

В первую коллекцию вошли "Аутогенная тренировка" от ялтинского санатория "Энергетик", "По волне моей памяти" Давида Тухманова, "Disco Alliance" от латвийской легенды Zodiac и классика казахской эстрады ВИА "Дос-Мукасан".