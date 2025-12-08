Югорчане пожаловались Кухаруку на сбои мобильного интернета

Житель Нижневартовска пожаловался губернатору Югры Руслану Кухаруку во время прямой линии на перебои в работе связи и мобильного интернета в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор в ответ заявил, что к ситуации нужно отнестись с пониманием, так как ограничения связаны с требованиями органов безопасности.

"Сегодня это проблема, которая касается не только нашего региона, нужно относиться с пониманием, это требование органов безопасности. Мы являемся важным регионом для страны. У наших врагов есть планы, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса. Чтобы обеспечить безопасность, такие меры в части ограничения работы систем связи и интернета применяются", — объяснил глава региона.

Руслан Кухарук также сообщил, что власти Югры уже ведут переговоры с федеральными коллегами, чтобы наладить связь для работы на важных ресурсах, таких как сервисы "Госуслуги" и образовательные платформы.