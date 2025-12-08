Пассажиры Almasria Universal Airlines два дня провели в "Кольцово", чтобы отправиться в Египет

Пассажиры рейса UJ-724 авиакомпании Almasria Universal Airlines два дня прождали свой вылет в Египет. Утром стало известно, что рейс перенесли с 08.35 воскресенья на 10.00 понедельника, однако самолет вылетел из Екатеринбурга только в 17.35 сегодня, сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Из-за этого также был перенесен другой рейс авиакомпании - UJ-722 до Шарм-эль-Шейха. Согласно изначальному расписанию, вылет ожидался в 05.15, однако был перенесен на 20.15.

Это не первый раз, когда Almasria Universal Airlines задерживает рейсы из Екатеринбурга. 22 сентября пассажирам пришлось прождать 17 часов, чтобы вылететь в Шарм-эль-Шейх.