В Югре расширят перечень запрещенных для мигрантов профессий

С 1 января 2026 года мигрантам в Югре запрещено заниматься рыболовством, добывать дикоросы, шишки, работать курьерами. Об этом сегодня во время прямой линии рассказал губернатор Руслан Кухарук, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прежде всего, в целом для защиты трудовых резервов мы поэтапно увеличиваем количество сфер, где запрещено использовать иностранную рабочую силу. В прошлом году мы запретили по 18 видам деятельности, в следующем добавится еще несколько. Был запрос от коренных жителей на большое количество мигрантов, которые занимаются рыболовством, сбором дикоросов. Также югорчане просили запретить иностранцам работать курьерами", - прокомментировал глава региона.

Кроме того, с начала 2026 года увеличится стоимость патента на работу. Документ уже подписан главой региона и вступит в силу с 1 января следующего года.

Кухарук подчеркнул, что взят курс на ужесточение требований по отношению к иностранцам. Ключевая задача - жесткий контроль по отношению к тем, кто приезжает не с рабочими целями.