Генпрокуратура направила в суд дело о геноциде против властей Украины

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик, происходившем с 2014 года.

По делу проходит 41 человек из числа политического и военного руководства Украины, сообщили в пресс-службе ведомства. Фигуранты заочно обвиняются по статье 357 УК РФ (геноцид). Все они объявлены в международный розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела переданы в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

По данным ГП, среди обвиняемых - Петр Порошенко, Андрей Парубий, Арсений Яценюк, Андрей Ермак, Александр Сырский, Рустем Умеров, Денис Шмыгаль, Валерий Залужный и другие.