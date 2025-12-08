Сырский призвал усилить мобилизацию в ВСУ

Главком ВСУ Сырский призвал усилить мобилизацию. Другого выбора у нынешнего режима просто нет. Об этом он написал в своем телеграм-канале

Вызывает особый интерес фраза, что "ключевая точка приложения наших усилий – не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты". Ранее Зеленский призывал Запад передавать Киеву больше оружия, под которое он уже будет отлавливать людей. У Сырского об оружии не сказано вообще ничего – были бы люди.

Ранее командующий ВСУ Валентин Манько говорил, что мобилизация обеспечивает достаточно людей, но проблема в дезертирстве огромных масштабов.

Накануне телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что Зеленский едет в Лондон на очередные консультации. Он будет обещать мобилизовать миллион человек в 2026 году, но под это ему должны выделить 60-70 млрд долларов. Его план прост: снижение возраста мобилизации до 20-22 лет и введение мобилизации женщин-медиков в тыл, чтобы 50% мужчин оттуда отправить на фронт. А "Резидент" вчера писал, что Сырский убеждает Зеленского усилить мобилизацию, не жалея никого.

На днях секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию необходимо срочно усилить, так как текущих темпов недостаточно для покрытия потребностей армии. Сейчас мобилизуют лишь половину необходимого количества людей. При этом масшатабы и методы мобилизации вызывают на Украине уже такое возмущение, что об этом открыто говорят даже в Раде. Поэтому Зеленский уже более года не решается официально ужесточить мобилизацию.

Сегодня Зеленский прилетел в Лондон, где встретится с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.