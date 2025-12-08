США, Россия и Украина расходятся по территориальному вопросу - Зеленский

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу, заявил Владимир Зеленский, комментируя слова Трампа о разочаровании тем, как Киев относится к его плану.

Элементы плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "чувствительных вопросов", включая гарантии безопасности для Украины и территориальный вопрос, сказал президент Украины в интервью Bloomberg. По его словам, переговорщики пока не сходятся во мнении по судьбе Донбасса.

"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс", - заявил Зеленский. Он добавил, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности с западными союзниками, прежде всего с США.