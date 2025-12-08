Задержан "курьер", забравший миллионы рублей у дочери ведущей из Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали так называемого "курьера", который забрал миллионы рублей у дочери-школьницы ведущей Ксении Телешовой. Сейчас с ним работают полицейские.

Напомним, на прошлой неделе Ксения сообщила, что ее дочь буквально "зазомбировали" аферисты. Злоумышленники угрожали и самой ведущей, обещая распространить в пабликах фотографии обнаженной девочки. Итогом стала потеря 7 млн рублей. Ранее в полиции рассказывали некоторые подробности этой истории.

Сегодня стало известно о задержании подозреваемого, который выполнял в преступной схеме роль "курьера". Именно ему школьница отдала деньги из родительского сейфа "для декларирования".

В управлении МВД по Екатеринбургу Накануне.RU подтвердили факт задержания, однако каких-либо подробностей пока не сообщили.

"Расследование уголовного дела в отношении задержанного продолжается", - отметили в полиции.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Челябинске школьница по указанию мошенников отдала около 2 млн рублей семейных накоплений.