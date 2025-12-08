Гособвинение запросило для Яшина* 1 год и 10 месяцев заочно

Гособвинение запросило заочно 1 год 10 месяцев для бывшего муниципального депутата Ильи Яшина*. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

Яшин* обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичных административных правонарушений). В декабре прошлого года он был объявлен в федеральный розыск.

Напомним, Яшин* в августе 2024 года был освобожден из колонии в рамках обмена заключенными. РФ и Запад обменялись осужденными в формате 8/16. Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин помиловал осужденных в России перед их обменом.

В декабре 2022 года суд приговорил оппозиционера к восьми с половиной годам колонии за распространение фейков о российской армии. Дело на него было заведено в июле 2022 года. До этого суд приговорил Яшина* к 15 суткам административного ареста "за неповиновение полиции".

* признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов