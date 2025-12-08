Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично контролировать уборку снега

Челябинская область столкнулась с первым серьезным снегопадом – местами выпало до 44% от месячной нормы. Именно поэтому губернатор Южного Урала Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично контролировать уборку снега. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

По словам губернатора, в настоящий момент дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. На областные и муниципальные дороги выведена вся необходимая техника, включая новую, подготовленную к зиме. Всего в уборке снега задействованы сотни дорожных рабочих. Основной упор – на расчистку магистралей, маршрутов общественного транспорта, тротуаров и подходов к социальным объектам.

На аппаратном совещании Алексей Текслер поручил провести подробный анализ по каждой территории, чтобы оценить, как местные власти справляются с уборкой снега.

Также глава региона потребовал усилить контроль за своевременным вывозом твердых бытовых отходов.