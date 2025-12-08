Депутат Крашенинников предложил снимать на видео процесс сделки с жильем

Сделки по приобретению и продаже недвижимости должны фиксироваться на видео. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, сделки такого рода должны осуществляться только в присутствии нотариусов и именно на них стоит возложить обязательство вести видеофиксацию.

"Предусмотреть установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделок. Мы в наследственном праве видеофиксацию ввели, так что это все можно и нужно делать", - передает ТАСС слова депутата на заседании комитета.

Он добавил, что обязательным такое условие будет, если одному из участников сделки больше 65 лет. Такая фиксация должна иметь повышенную доказательную силу в случае чего. В других же ситуациях запись может вестись по желанию.

Помимо этого, он заявил, что в стране необходимо ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью, на которых также будут присутствовать и сами граждане. В таком случае, тарифы по сделкам с жильем, требующим обязательной нотариальной формы, будет необходимо снизить, ответственность за ошибки при оформлении возложить на нотариусов и ввести дополнительные льготы для снижения тарифов для граждан 65+.

Помимо этого, Крашенинников предложил запретить распоряжаться недвижимым имуществом, за которое еще не выплачена или не возмещена стоимость по договору. Невыплата будет считаться обременением и вноситься в Росреестр.

Последние предложения касаются сделок в отношении жилых помещений, дач и земельных участков больше шести соток.