Россиянам разрешат работать сверхурочно в два раза больше – 240 часов в год

Правительство готовит поправки в Трудовой кодекс, увеличивающие годовой лимит сверхурочной работы вдвое – до 240 часов. Проект поправок подготовили Минтруд и Минэкономразвития, передает РБК.

По действующим нормам сверхурочная работа не должна превышать четыре часа на двое суток подряд и 120 часов в год. При этом первые два часа сверхурочной работы должны оплачиваться в полуторном размере от зарплаты или больше, последующие часы – в двойном размере или больше.

Министерство экономического развития еще в прошлом году сообщало, что работает над этими поправками в свете обострившегося дефицита кадров.

При этом планируется оставить ограничение в 120 часов для некоторых сотрудников: бюджетников, работающих по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы.