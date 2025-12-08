Россиян призвали не посещать граничащие с Камбоджей районы Таиланда

Россиян попросили не посещать районы Таиланда, которые граничат с Камбоджей. Об этом сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин. Ранее между странами вновь обострился пограничный конфликт.

Дипломат также призвал граждан РФ следить за сообщениями местных властей и иметь при себе телефон посольства, передает ТАСС.

Ранее на границе Таиланда и Камбоджи начались бои на фоне нового витка эскалации. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Reuetrs сообщает, что как минимум один тайский военный погиб, еще семь получили ранения. Власти Камбоджи заявляют, что пострадали трое мирных жителей. Таиландские власти эвакуировали около 70% мирных жителей граничащих с Камбоджей районов в провинциях Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани.