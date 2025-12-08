Ашманов: Некоторые сенаторы и депутаты уже генерируют законопроекты с помощью ChatGPT

Некоторые сенаторы и депутаты Госдумы генерируют поправки и целые законопроекты с помощью ИИ. Об этом рассказал специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов.

По его словам, он лично знает таких законодателей, которые используют ChatGPT. И дело не только в качестве генерируемого контента.

"Все, что такой сенатор, депутат, судья, правоохранитель спрашивает у этой системы, сразу же улетает в США, потому что все эти системы работают в облаке на серверах, которые стоят в США. Здесь гигантская опасность утечки данных и деталей всего того, чем мы занимаемся. В США действует так называемый Акт о свободе, или Freedom Act. Он был принят в 2015 году и сменил ровно такой же Патриотический акт, или Patriot Act, который был принят в 2001 году после взрывов башен-близнецов. По этому закону все цифровые гиганты США обязаны сдавать все свои данные обо всех пользователях и обо всех транзакциях потоком, без специальных запросов от прокуратуры или ФБР в реальном времени в разведку - в АНБ. И то, что наш депутат или сенатор спрашивает у этой штуки, оказывается в разведке США раньше, чем об этом узнает помощник этого депутата. На той стороне понимают, кто спрашивает, и могут начать подсовывать специальные ответы, ведя такого незадачливого народного избранника туда, куда им нужно", - рассказал эксперт.

Он отмечает, что это грубое нарушение избирательных прав российских граждан.

"Мы избирали человека, а не американскую систему", - подчеркнул специалист.

При этом такие же процессы происходят в госкорпорациях и в частных компаниях. Так, в одном мобильном операторе "все топ-менеджеры уровня вице-президентов" велели своим секретаршам обрабатывать и классифицировать входящую корреспонденцию с помощью ChatGPT.

"Это значит, что вся конфиденциальная переписка этого мобильного оператора улетает в разведку США. А мобильный оператор - это критическая инфраструктура, от которой мы очень сильно зависим", - заключил Ашманов.

При этом цифровизаторы продолжают раскручивать идею, что все нужно цифровизовать и везде внедрять ИИ, обращает внимание Ашманов. Это представляет огромную опасность для страны. Но никакого обоснования спешки с цифровизацией не приводится, кроме того, что "весь мир так делает". Об утечках данных россиян знают и говорят все, но за это никто не несет практически никакой ответственности.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что цифровизация по факту сопровождается передачей данных в США.

"То, что у нас полная цифровизация, означает, что все наши данные на программном уровне идут в Америку", - сказал он.

Историк Андрей Фурсов считает цифровизацию тенденцией, опасной "захватом" государства извне.