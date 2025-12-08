Ашманов: Некоторые сенаторы и депутаты уже генерируют законопроекты с помощью ChatGPT

08 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика В России
Фото: Накануне.RU

Ашманов: Некоторые сенаторы и депутаты уже генерируют законопроекты с помощью ChatGPT

Некоторые сенаторы и депутаты Госдумы генерируют поправки и целые законопроекты с помощью ИИ. Об этом рассказал специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов.
Читайте также:

По его словам, он лично знает таких законодателей, которые используют ChatGPT. И дело не только в качестве генерируемого контента.

"Все, что такой сенатор, депутат, судья, правоохранитель спрашивает у этой системы, сразу же улетает в США, потому что все эти системы работают в облаке на серверах, которые стоят в США. Здесь гигантская опасность утечки данных и деталей всего того, чем мы занимаемся. В США действует так называемый Акт о свободе, или Freedom Act. Он был принят в 2015 году и сменил ровно такой же Патриотический акт, или Patriot Act, который был принят в 2001 году после взрывов башен-близнецов. По этому закону все цифровые гиганты США обязаны сдавать все свои данные обо всех пользователях и обо всех транзакциях потоком, без специальных запросов от прокуратуры или ФБР в реальном времени в разведку - в АНБ. И то, что наш депутат или сенатор спрашивает у этой штуки, оказывается в разведке США раньше, чем об этом узнает помощник этого депутата. На той стороне понимают, кто спрашивает, и могут начать подсовывать специальные ответы, ведя такого незадачливого народного избранника туда, куда им нужно", - рассказал эксперт.

Он отмечает, что это грубое нарушение избирательных прав российских граждан.

"Мы избирали человека, а не американскую систему", - подчеркнул специалист.

При этом такие же процессы происходят в госкорпорациях и в частных компаниях. Так, в одном мобильном операторе "все топ-менеджеры уровня вице-президентов" велели своим секретаршам обрабатывать и классифицировать входящую корреспонденцию с помощью ChatGPT.

"Это значит, что вся конфиденциальная переписка этого мобильного оператора улетает в разведку США. А мобильный оператор - это критическая инфраструктура, от которой мы очень сильно зависим", - заключил Ашманов.

При этом цифровизаторы продолжают раскручивать идею, что все нужно цифровизовать и везде внедрять ИИ, обращает внимание Ашманов. Это представляет огромную опасность для страны. Но никакого обоснования спешки с цифровизацией не приводится, кроме того, что "весь мир так делает". Об утечках данных россиян знают и говорят все, но за это никто не несет практически никакой ответственности.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что цифровизация по факту сопровождается передачей данных в США.

"То, что у нас полная цифровизация, означает, что все наши данные на программном уровне идут в Америку", - сказал он.

Историк Андрей Фурсов считает цифровизацию тенденцией, опасной "захватом" государства извне.

Теги: ChatGPT, Ашманов, ИИ, цифровизация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети