В 103 населенных пунктах Томской области реализуется президентская программа социальной газификации

Работы по реализации программы «Социальная газификация» в Томской области активно продолжаются. Как известно, программа «Социальная газификация», в рамках которой гогубое топливо подводится бесплатно до границ участков домовладений, реализуется по поручению Президента РФ с 2021 года.

Согласно плана-графика догазификации на 2021‑2028 годы предусмотрена газификация более 39,5 тысяч домовладений в 103 населенных пунктах Томской области. На данный момент от жителей региона принято 27,5 тысяч заявок; уже заключено 27,4 тысяч договоров. Специалисты обеспечили техническую возможность присоединения 28,5 тысяч домовладений, из которых выполнено 14,6 тысяч подключений.

"В морозные дни особенно важна стабильная работа энергетической и коммунальной инфраструктуры, которые мы в Томской области развиваем по государственным программам. В первую очередь, это национальный проект «Инфраструктура для жизни» и президентская программа «Социальная газификация». Она позволяет бесплатно подвести газ до границы земельного участка в населённых пунктах, где ранее были построены газопроводы. У нас в регионе в программе участвуют почти 40 тысяч человек в 103 населённых пунктах. В этом году газовики подключили к природному газу дома 3500 семей. Наиболее активно «Социальная газификация» развивается в Томске, Томском, Асиновском, Александровском, Молчановском и Колпашевском районах", - отметил на своих страницах в соцсетях губернатор Томской области Владимир Мазур.

Глава региона добавил, что по решению Президента начата работа по газификации садовых обществ. В этом году подключены первые 18 дачных домиков в Томском районе. Всего из 44 СНТ уже принято 455 заявок. Финансирование подведения к границам участков граждан газовых сетей обеспечивается за счет средств «Газпрома».

Стоит напомнить, что стать участником программы догазификации можно подав заявку на подключение в офисах газораспределительных организаций, на портале Единого оператора газификации, через сервис «Госуслуги», МФЦ.

«Газификация и социальная поддержка населения являются приоритетными направлениями в работе областной власти. Создание комфортных условий для жизни наших граждан с приходом газа и оказание помощи участникам Великой Отечественной войны, малообеспеченным людям, инвалидам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий находятся на контроле губернатора Владимира Томской области Владимира Мазура», — отметил заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков.