В 103 населенных пунктах Томской области реализуется президентская программа социальной газификации

08 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

В 103 населенных пунктах Томской области реализуется президентская программа социальной газификации

Работы по реализации программы «Социальная газификация» в Томской области активно продолжаются. Как известно, программа «Социальная газификация», в рамках которой гогубое топливо подводится бесплатно до границ участков домовладений, реализуется по поручению Президента РФ с 2021 года.

Согласно плана-графика догазификации на 2021‑2028 годы предусмотрена газификация более 39,5 тысяч домовладений в 103 населенных пунктах Томской области. На данный момент от жителей региона принято 27,5 тысяч заявок; уже заключено 27,4 тысяч договоров. Специалисты обеспечили техническую возможность присоединения 28,5 тысяч домовладений, из которых выполнено 14,6 тысяч подключений.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

"В морозные дни особенно важна стабильная работа энергетической и коммунальной инфраструктуры, которые мы в Томской области развиваем по государственным программам. В первую очередь, это национальный проект «Инфраструктура для жизни» и президентская программа «Социальная газификация». Она позволяет бесплатно подвести газ до границы земельного участка в населённых пунктах, где ранее были построены газопроводы. У нас в регионе в программе участвуют почти 40 тысяч человек в 103 населённых пунктах. В этом году газовики подключили к природному газу дома 3500 семей. Наиболее активно «Социальная газификация» развивается в Томске, Томском, Асиновском, Александровском, Молчановском и Колпашевском районах", - отметил на своих страницах в соцсетях губернатор Томской области Владимир Мазур.

(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

Глава региона добавил, что по решению Президента начата работа по газификации садовых обществ. В этом году подключены первые 18 дачных домиков в Томском районе. Всего из 44 СНТ уже принято 455 заявок. Финансирование подведения к границам участков граждан газовых сетей обеспечивается за счет средств «Газпрома».

Стоит напомнить, что стать участником программы догазификации можно подав заявку на подключение в офисах газораспределительных организаций, на портале Единого оператора газификации, через сервис «Госуслуги», МФЦ.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Газификация и социальная поддержка населения являются приоритетными направлениями в работе областной власти. Создание комфортных условий для жизни наших граждан с приходом газа и оказание помощи участникам Великой Отечественной войны, малообеспеченным людям, инвалидам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий находятся на контроле губернатора Владимира Томской области Владимира Мазура», — отметил заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков.

Теги: назификация, владимир мазур, снт, голубое топливо


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети