Уральские волонтеры приняли участие в международном форуме в Москве

Активисты Волонтерского центра РМК побывали на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в Москве, проходившем со 2 по 5 декабря в московском национальном центре "Россия".

Каждый год в честь Дня волонтера это событие объединяет десятки тысяч неравнодушных людей, которые всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Это важное мероприятие для всех, кто живет в ритме волонтерства, благотворительности и социально значимых инициатив. Форум создает пространство, где формируется культура взаимопомощи, поддержки и настоящего неравнодушия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в этом году участниками международного форума стали более 20 тысяч активистов волонтерских организаций, лидеров мнений, авторов социальных проектов из всех регионов страны и 47 государств: Бразилии, Индии, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР и других стран. В деловой программе свыше 70 мероприятий, 300 экспертов и обсуждение ключевых волонтерских направлений: "Возвращение Героев", "Россия и мир" и "Сила служения".

В этот раз молодые и активные люди могли попробовать себя в роли ведущих и записать послание себе в будущее. Также волонтеры могли принять участие в различных мастер-классах, например, создать своими руками значки из переработанных крышек. А кто-то заполнял анкеты, чтобы стать донорами стволовых клеток крови.

Ежегодно в форуме участвуют активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала". В уральскую делегацию вошли 40 активистов из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края. Волонтеры за три насыщенных дня получили новые знания, завели десятки знакомств, прочувствовали уникальную атмосферу форума и настоящий дух команды.

"Форум в этом году по-настоящему поразил своей масштабностью, продуманной организацией и высокой степенью интерактивности. Он стал значимой платформой для конструктивного диалога и обмена опытом между участниками из разных регионов и стран, дал возможность погрузиться в новые практики и познакомиться с актуальными подходами. Отдельно хочется отметить атмосферу форума: она вдохновляет и поддерживает стремление к развитию. Здесь собираются люди, объединенные общей целью: стремлением делать мир лучше. Именно поэтому идеи, которые рождаются в рамках форума, находят отклик в сердцах участников и затем получают реальное воплощение в жизнь.

Волонтеры нашей делегации возвращаются домой окрыленными, наполненными новыми знаниями, свежими взглядами и готовностью применять полученный опыт на практике. Это мощный импульс к дальнейшему росту и развитию волонтерского движения. Хочется выразить глубокую благодарность организаторам форума за высокий уровень подготовки и искреннюю вовлеченность в создание такого значимого события. Особые слова признательности волонтерам, которые стали частью такого мероприятия", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

За четыре года своей работы Волонтерский центр РМК провел более 70 обучающих семинаров для добровольцев. В частности, для волонтеров-экологов, зооволонтеров, а также для тех, кто хочет помогать спасателям во время ЧС. Более 200 активистов приняли участие в международных и всероссийских форумах.

В число волонтеров центра вступило уже более 15 тысяч человек. Сегодня добровольчество – это не только помощь людям, но и возможность постоянно получать новые знания и опыт в совершенно разных сферах жизни.