Сеть "М.видео" начала продавать мотоциклы онлайн

Онлайн-магазин ритейлера "М.видео" начал продавать мотоциклы.

"Первой в каталоге представлена линейка внедорожных моделей DAREX Moto TIMER в модификациях 250 и 300 куб. см, доступных в нескольких цветовых исполнениях. Новинки уже можно приобрести онлайн с доставкой", - говорится в сообщении сети магазинов бытовой техники и электроники.

Доступные для покупки мотоциклы предлагают с зимней скидкой и в нескольких цветах. Сообщается, что "техника поставляется в частично собранном виде и сопровождается годовой гарантией".

"Теперь покупка мотоцикла онлайн — это удобно и не вызывает удивления. <…> И если рынок требует новых товаров — значит, мы будем их привозить", - заявил исполнительный директор сети "М.видео" Владислав Бакальчук.