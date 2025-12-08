СМИ: Франция отказалась экспроприировать хранящиеся в ее частных банках активы РФ

Франция, поддержавшая предоставление Украине "репарационного кредита", не намерена включать в него российские средства, замороженные в частных банках, пишет Financial Times.

Отмечается, что на счетах во французских банках хранится около €18 млрд российских активов.

По информации издания, на частные кредитные организации распространяются "другие контрактные обязательства", в отличие от бельгийского депозитария Euroclear.

Ранее стало известно, что Евросоюз может навсегда заблокировать замороженные российские активы, не требуя принципа единогласия всех стран-членов. ЕС нашел правовую основу, которая позволяет в условиях серьезных экономических потрясений принимать подобные меры без достижения консенсуса. До сих пор любая страна ЕС могла в одиночку заблокировать продление санкций, которые необходимо единогласно утверждать каждые шесть месяцев.