В Челябинской области вынесен приговор заместителю директора фирмы "Глобус"

В Челябинской области суд вынес приговор 33-летнему заместителю директора ООО ПКФ "Глобус". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным пресс-службы, с июля 2022 по август 2023 года фигурант передал бывшему начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ "Челябинскавтодор" взятку в виде бытовой техники и денег на сумму более 620 тыс. рублей. Взамен мужчина гарантировал беспрепятственную приемку работ на объекте капитального ремонта автодороги Кунашак – Усть-Багаряк.

Кроме того, при ремонте дороги Чебаркуль – Мисяш – М-5 "Урал" обвиняемый уменьшил объем использованных материалов и предоставил заведомо ложные документы о стоимости и объеме работ. Таким образом он похитил из бюджета Челябинской области более 16,4 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Следователем СК России наложен арест на денежные средства фигуранта, находящиеся на расчетных счетах.

Суд приговорил заместителя директора ООО ПКФ "Глобус" к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в 628 тыс. рублей.