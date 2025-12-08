08 Декабря 2025
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уватские разбойники отправятся в колонию строгого режима на 26 лет 

Уватский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих мужчин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. В зависимости от роли каждого они обвиняются в похищении человека, разбое, краже, грабеже.

В суде установлено, что в мае 2024 года двое из подсудимых в поселке Туртас схватили на улице местного жителя, насильно усадили его в автомобиль и вывезли в лес, где один из них избил потерпевшего деревянной битой, причинив ему перелом лодыжки левого голеностопного сустава и рану головы, и потребовал 200 тыс. рублей. Потерпевший согласился и снял требуемую сумму под контролем злоумышленников в банкомате в поселке.

Аналогичным способом соучастники в июне 2024 года совершили разбойное нападение на другого жителя поселка Туртас,который передал им 295 тыс. рублей. Также один из нападавших открыто похитил у потерпевшего мобильный телефон SAMSUNG GALAXY, стоимостью более 100 тыс. рублей.

Кроме этого, в июне 2024 года подсудимые в деревне Уки из лодки на берегу реки Иртыш похитили лодочный мотор YAMAHA,принадлежащий жителю города Тобольска.

Похищенный лодочный мотор в ходе следствия возвращен потерпевшему.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок семи лет двух месяцев, девяти лет и 10 лет соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С осужденных лиц взыскана компенсация морального и материального вреда,причиненного потерпевшим в общей сумме 456 тыс. рублей.

На автомобиль Мазда-3, принадлежащий одному из подсудимых, сохранен арест.

Теги: разбойники, похищение, грабеж


