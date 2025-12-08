Россиянки смогут трудоустроиться без испытательного срока, если их детям меньше трех лет

Российское правительство поддержало увеличение возраста детей, матери которых имеют право трудоустройства без испытательного срока. Сейчас таким правом обладают матери детей до полутора лет.

Поправки, разработанные главой комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым, предполагают внесение изменений в статью 79 Трудового кодекса. Предлагается увеличить возраст детей до трех лет, чтобы расширить действие этого послабления, передает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что воспитание ребенка до трех лет — это период "чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности" для женщины, особенно в случае завершения декрета, а установление испытательного срока при приеме на работу создает избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры.

В 2024 году россиянки в среднем проводили в отпуске по уходу за ребенком два года и один месяц – это минимум с 2011 года, подсчитали РИА Новости на основе данных комплексного наблюдения Росстата за условиями жизни граждан. В 2011 году женщины находились в отпуске по уходу за ребенком в среднем 18,4 месяца.