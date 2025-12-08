ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет на детские товары до 3 лет

Группа депутатов ЛДПР направила на заключение Правительства РФ законопроект, который предлагает ввести налоговый вычет на детские товары для семей с детьми до трех лет с целью компенсации части и без того немалых расходов в первые годы жизни ребенка. В то время как цены на детские товары только растут.

Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что молодым родителям нужен полноценный механизм поддержки, который поможет вернуть часть затраченных средств. ЛДПР предлагает социальный налоговый вычет для семей с детьми до трех лет, который позволит возвращать 13% от всех расходов на детские товары, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за малышом. Это позволит возвращать до 150 тысяч рублей в год.