В Госдуме заявили о недопустимости платных функций в приложениях с электронными дневниками

В Госдуме заявили о недопустимости платных услуг приложениях с электронными школьными дневниками.

"Родители жалуются, что им приходится приобретать подписку, если вход в электронный дневник осуществляется не через браузер, а приложение. Которое более удобно, чем веб-версия. Также некоторые учебные материалы доступны только за отдельную плату. Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными", - написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия").

На прошлой неделе Baza сообщила на жалобы на платные функции в приложении "Дневник.Ру" родителей из Иркутской области. В связи с этим глава комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться в ситуации.