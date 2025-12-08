Депутату Рады Анне Скороход объявлено подозрение

Депутату Рады Анне Скороход, у которой прошли обыски, вручили подозрение.

У нее прошли обыски по подозрению в руководстве организованной преступной группой. Она вместе с сообщниками будто бы вымогала с предпринимателя 250 тыс. долларов. Как сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), группа, которую возглавляла Скороход, предложила бизнесмену за эти деньги организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

Скороход считает дело против нее политическим преследованием и манипуляцией фактами. А обнародованные аудиозаписи - нарезкой. Она готова к сотрудничеству, скрывать ей нечего. И будет "требовать полного расследования этой провокации". Эта "спецоперация" против нее совпала с готовящейся очередной поездкой в США с целью ее сорвать, уверена Скороход. Потому что ее "сотрудничество с США эффективное и набирает серьезные обороты".

Она стала депутатом Рады от партии "Слуга народа" в 2019 году, но вскоре была исключена из фракции, став членом депутатской группы "За будущее". Глава фракции Давид Арахамия обвинил тогда ее в попытке подкупа других депутатов Рады.

Интересно, что в 2025 года американский бизнесмен Сэм Кислин заявлял, что Вашингтон намерен заменить Зеленского на Скороход.

"Я знаю эту женщину. Мы с ней познакомились, привезли ее в Нью-Йорк, ко мне домой привезли, я с ней познакомился. Она действительно грамотная женщина, которая хочет стать президентом. Она не будет такая, как Зеленский, она будет лучше", – сказал тогда Кислин.

Издание "Страна" предполагает, что Скороход могла установить контакты в Вашингтоне с определенными силами, которые настроены против Зеленского.