Рубль укрепляется из-за невозможности инвестиций за границей - экономист

Рубль продолжает укрепляться из-за отсутствия возможности инвестиций за границей, полагает глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

"Основной фактор [укрепления рубля], я считаю, это невозможность инвестиций за рубеж. То есть мы сегодня пухнем от валюты, которая раньше просто уходила за рубеж, инвестировалась там, а сегодня она остается внутри страны и давит на курс рубля, в то время как все остальные ведущие экономики занимаются ослаблением национальных валют для целей получения соответствующих выгодных условий по экспорту", - цитирует эксперта РБК. По мнению Швецова, российской экономике "очень больно", когда капитал заперт внутри страны.

На прошлой неделе Центральный банк России отменил лимиты на переводы денег за границу для россиян и граждан дружественных стран. Для резидентов недружественных государств ограничения по-прежнему действуют.